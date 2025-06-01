Yaya, Taksinin Çarpmasıyla Yaralandı

TAKSİ YAYAYA ÇARPTI, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir taksi, seyir esnasında yayaya çarptı. Bu kaza sonucunda yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Yeşilova Mahallesi’nde 41 T 0081 plakalı taksi sürücüsünün kontrolü altında ilerliyorken, yayaya çarptı. Çarpmanın ardından yere düşen yaya yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirimde bulundu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından hızlı bir şekilde olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk edildi. Polis ise kaza ile ilgili olarak incelemelerini başlattı.