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Yaya Yolunda Motosiklet Kazası Oldu

YARALANMA OLAYI

ORDU’da, motosikletin çarpmasıyla yaralanan 47 yaşındaki Şirvan Kalpaklıoğlu, yaya yolunda yürüyorken kaza geçirdi. Motosikletin sürücüsü U.G. (20) gözaltına alındı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Altınordu ilçesinde, Şarkiye Mahallesi Bülbül Deresi Caddesi’nde gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

U.G.’nin alkollü olduğu iddia edildi. Kullandığı 52 AGH 430 plakalı motosiklet, yaya yolunda yürüyen Kalpaklıoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALGIN HIZLI MÜDAHALE

Yaralı Kalpaklıoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve motosiklet sürücüsü gözaltında tutuluyor.

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