Yayın Gelirleri Açıklandı, Hangi Takım Lider?

TAKIMLARA KAZANILAN MİKTAR

Trendyol Süper Lig takımları bu sezon her galibiyetlerinde 4,95 milyon lira kazanıyor. Toplam 82 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı 31,3 lira olan döviz kuru üzerinden, diğer yarısı ise güncel kur ile kulüplere dağıtılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için yapılan kesintiler düşüldüğünde, Süper Lig takımlarına yaklaşık 3,7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu rakam, döviz kurundaki olası değişimlerle bağlantılı olacak.

PERFORMANSA GÖRE DAĞITIM

Süper Lig kulüplerine tahsis edilen gelirin yüzde 46’sı, takımların performansına dayalı olarak dağıtılıyor. Her galibiyette elde edilen 4,95 milyon lira kazancı, beraberliklerde ise rakip ekip ile paylaşılmakta.

KATILIM BEDELİ MİKTARI

Yayın gelirinin yüzde 37’si, katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit bir şekilde paylaştırılıyor. 19 kulüp bu kalemden 71,7 milyon lira alıyor.

Havuzdaki gelirin yüzde 11’i, geçmiş yıllarda şampiyonluk kazanmış kulüplere ödül olarak veriliyor. Her bir şampiyonluk için kulüpler 5,95 milyon lira alıyor.

ŞAMPİYON TAKIMIN ALACAĞI MİKTAR

Süper Lig’e ayrılan gelirin kalanı (yüzde 6) sezon sonu itibarıyla en iyi altı takıma dağıtılacak. Şampiyon takım 71,1 milyon lira kazanacak. İkinci olan ekip 56,9, üçüncü 42,6, dördüncü 28,4, beşinci 14,3 ve altıncı takım ise 7,2 milyon lira ödül alacak.

GALATASARAY’IN ÖNCÜLÜĞÜ

Süper Lig’de 12 haftada 31 puan toplayarak lider olan Galatasaray, yayın geliri sıralamasında en büyük paya sahip. Sarı-kırmızılı kulüp, performans gelirinden 51,9 milyon, lige katılımından 71,7 milyon ve geçmişteki 24 şampiyonluktan 142,8 milyon lira olmak üzere toplamda 266,4 milyon lira elde etmiş durumda. Yayın geliri klasmanında ikinci sırada 229,3 milyon lirayla Fenerbahçe, üçüncü sırada 204 milyon lirayla Beşiktaş ve dördüncü sırada 138,1 milyon lirayla Trabzonspor yer alıyor.