Yayın Gelirleri Açıklandı: Zirvede Hangi Takım?

YAYIN GELİRİ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig takımları, bu sezonda kazandıkları her maç için 4,95 milyon lira elde ediyor. 82 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı, 31,3 lira üzerinden (yayın ihale günü döviz kuru) dağıtılacak, diğer yarısı ise güncel döviz kuru üzerinden kulüplere verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için yapılan kesintiler çıkarıldığında, Süper Lig kulüplerine yaklaşık 3,7 milyar lira ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu toplam, döviz kurlarındaki muhtemel değişikliklere bağlı olarak şekillenecek.

PERFORMANSA GÖRE PAYLAŞIM

Süper Lig’deki kulüplere ayrılan gelirin yüzde 46’sı, takımların performansına göre dağıtılıyor. Her galibiyetle birlikte elde edilen 4,95 milyon lira, beraberlik durumunda ise rakip takım ile paylaşılacak.

KATILIM BEDELİ

Yayın gelirinin yüzde 37’si, katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit biçimde dağıtılıyor. Bu sistem gereğince ligdeki 19 kulüp, bu kalemden 71,7 milyon lira kazanacak.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLERİ

Havuzdaki gelirin yüzde 11’i, geçmiş yıllarda şampiyon olan kulüpler için ödül olarak tahsis edilecek. Bu duruma göre, kulüpler her şampiyonlukları için 5,95 milyon lira ödül alacak.

PRİM DAĞILIMI

Süper Lig’e ayrılan gelirin geri kalan kısmının (yüzde 6) sezon sonunda ilk altıda yer alacak takımlara verileceği açıklanıyor. Şampiyon takım 71,1 milyon lira, lig ikincisi 56,9 milyon lira, üçüncüsü 42,6 milyon lira, dördüncüsü 28,4 milyon lira, beşincisi 14,3 milyon lira ve altıncısı 7,2 milyon lira ile ödüllendirilecek.

GALATASARAY’IN BAŞARISI

Süper Lig’de 12 haftada 11 maç yaparak 31 puanla lider konumda oturan Galatasaray, yayın gelirinde de en büyük paya sahip. Sarı-kırmızılı takım, şu an için performanstan 51,9 milyon lira, katılımdan 71,7 milyon lira ve geçmişteki 24 şampiyonluğundan dolayı toplam 142,8 milyon lira kazanarak 266,4 milyon lira çıkardı. Yayın gelirleri sıralamasında ikinci sırada 229,3 milyon lira ile Fenerbahçe, üçüncü sırada 204 milyon lira ile Beşiktaş ve dördüncü sırada ise 138,1 milyon lira ile Trabzonspor bulunmaktadır.