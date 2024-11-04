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Spor

“Yayıncı Kuruluşta Tolga Zengin Olayı!”

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MAÇIN SONUCUNUN YANINDA GÖRÜLEN HAKEM TARTIŞMALARI

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Amrabat’ın 90+12. dakikada kaydettiği golle Trabzonspor’u 3-2 yeniyor. Hakem tartışmalarının yoğun şekilde yaşandığı bu kritik karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Mücadelenin devre arasında yayıncı kuruluşta ilk yarıyı yorumlayan Tolga Zengin, Okay’ın sayılmayan golü hakkında “Bu artık hata değil. Yarım saniye daha beklemiyorsun. Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum” sözlerini kullanıyor.

YAYINA ÇIKMAMASIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Tolga Zengin’in karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili yaptığı yorum sonrası beklenmedik bir durum ortaya çıkıyor. Maç sona erdikten sonra stüdyoda tekrar yayına giren yayıncı kuruluşta Zengin’in programda olmadığı fark ediliyor. Zengin’in yayına çıkmaması üzerine bazı iddialar gündeme gelirken, yayıncı kuruluştan konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmıyor. Bazı söylentilere göre, Tolga Zengin’in hakem eleştirisi nedeniyle yayına çıkarılmadığı öne sürülüyor. Diğer bir iddianın ise, Zengin’in devre arasında hakem konuşmaması için uyarıldığı ve bu nedenle kendi isteğiyle yayına çıkmadığı yönünde olduğu belirtiliyor.

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