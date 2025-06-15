Yayınlanan Kim Milyoner, Yeni Sesi

YENİ SEZONDA YENİ BÖLÜMLER

ATV kanalı üzerinden yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni dönemde izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile yapılan yarışmada, ilginç bir soru gündeme geldi. Bu soruda, Çin kültüründe bebeklere genellikle 1 aylıkken verilen gerçek isim öncesinde kullanılan geçici isimlerin adının ne olduğu sorgulandı.

YARIŞMADA SORULAN SORU

Yarışmada sorulan soru ise şuydu: “Çin’de bebeklere, eskiden 100 günlükken, günümüzde 1 aylıkken esas ismi verilirken; öncesinde verilen ‘Ufaklık’ benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” Bu sorunun cevap seçenekleri şu şekildedir: A: Yumurta adı, B: Süt adı, C: Uyku adı, D: Gözyaşı adı. Doğru cevap: B.