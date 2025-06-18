Yayınlanan Program, Kadıköy’de Oldu

STÜDYOM SOKAK KADIKÖY’DE

Youtube’da yayınlanan Stüdyom Sokak programının ekibi bu kez Kadıköy sokaklarına gitmeyi tercih etti. Eğlenceli bir challenge gerçekleştirilerek sokaktaki insanlara meydan okundu. Pankek üzerine dökülen balı tatmaları istenen katılımcılara, bu lezzeti beğenip beğenmedikleri soruldu. Challenge sonunda hatıra fotoğrafı çekilerek anılar ölümsüzleştirildi.

SEMPTEN SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Kadıköy’ün en işlek caddesinde simit satan Tenzile Hanım ve Fuat Bey de bu eğlenceli challenge’a katılan isimler arasında yer aldı. İkilinin samimiyeti izleyicilere güzel bir hikaye sundu. Tadımı yapılan Romiel bal, katılımcılardan tam puan alarak beğenildi. Romiel bal, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 3 farklı yaylada arıların topladığı çiçek özleriyle oluşuyor.