Yayınlanmış Sahte Kimlik İle Yakalandı

KAÇAK İŞLETMECİ HAKKINDA YAKALAMA OPERASYONU

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, düzenlediği sahte kimlik ile Gürcistan’a kaçmayı planlarken Kars’ta polise yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan saha ve sistem işlemleri sonucunda, H.K. isimli kişi kent merkezi Faikbey Caddesi’nde tespit edildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K.’yi bindiği halk otobüsünde düzenledikleri operasyon ile gözaltına aldı. Kimlik kontrolü sırasında, H.K.’nin V. Ö. adına düzenlenmiş sahte kimliği polise ibraz ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde bu kimliğin başkasına ait olduğu anlaşıldı. H.K., sahte kimlikle Gürcistan’a kaçma hayalleri kurarak Kars’a geldi, ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

SABIKALILARIN YENİ HEDEFİ: GÜRCİSTAN

Şüphelinin, Batman ilinden Gürcistan’a kaçmak için Kars’a geldiği ortaya çıktı. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen H.K.’nın dolandırıcılık, TCK 188 – TCK 191 kapsamındaki otodan hırsızlık gibi suçlardan birçok kaydı olduğu tespit edildi. 10 yıl 6 ay hapis cezası ile 21 bin lira adli para cezasına çarptırıldığı ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. H.K., “Resmi Belge Düzenlenmesinde Yalan Beyan” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.