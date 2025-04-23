Yayla Evleri Kar Altında Kaldı

YAYLA EVLERİ KAR ALTINDA KALDI

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde yer alan yayla evleri, ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar sebebiyle hâlâ kar altında. Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası’nda, mart ve nisan aylarında yoğun kar etkisini gösteriyor. Metrelerce kalınlığında kar örtüsünün olduğu ve evlerin beyaz örtüyle kaplandığı bu bölgede, ilkbaharda kış günlerinin izleri sürmeye devam ediyor.

YAYLACILARIN GELİŞİ BEKLENİYOR

Yüksek kar örtüsü yüzünden yaylacıların bu yıl haziran ayında bölgeye gelmesi öngörülüyor. Kar yavaş yavaş erimeye başlamasına rağmen, bu alan terkedilmiş bir köy ortamını andırıyor. Bu durum, bölgedeki yaşamın doğal döngüsünü yansıtıyor.