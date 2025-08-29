Yayla Hayatı Başlıyor, Kadınlar Halay Çekiyor

İNANLI MAHALLESİ’NDE YAZ YAYLA HAYATI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İnanlı Mahallesi’nde yaz aylarıyla birlikte besicilerin yayla yaşamı başlıyor. ‘Berivan’ olarak bilinen süt sağımı yapan kadınlar, kamyonetlerle sağım yapılan ovaya gelerek koyun ve keçilerden elde ettikleri sütlerin işlenmesiyle geçimlerini sağlıyor. Otlu peynir, tereyağı ve yoğurt üreterek kışlık ihtiyaçlarını karşılayan bu kadınlar, iş gününün stresini halay çekerek atıyor.

SAĞIM İŞİ VE TRADİSYONEL GELENEKLER

Yüksekova’nın 10 kilometre uzağındaki İnanlı Mahallesi’nde, yaz aylarıyla beraber yaklaşık 60 kadın, Beyaztaş Yaylası’nda süt sağımına başlamak için kamyonetlerle yola çıkıyor. Rabia Çakır, bu geleneklerini sürdürdüklerini ifade ederek, “Sabah saatlerinde kamyonetlere binerek Beyaztaş Yaylası’na geliyoruz. Koyunlardan sağdığımız sütleri bidonlara koyup, araçlarla köyümüze taşıyoruz. İşimizin ardından, stres atmak için kadın ve erkek hep birlikte halay çekiyoruz” diyor.

EYLÜL’DE DEVAM EDEN FAALİYETLER

Ekim ayının sonuna kadar sürecek olan işlerin zorluğuna dikkat çeken Şükran Ayhan ise, “Berivanlık zor meslek ve zahmetli bir iş. Ekim sonuna kadar koyun sağımımı yapacağız. Sağım işimizi bitirdikten sonra halay çekerek stres atıyoruz. Ortaya renkli görüntüler çıkıyor ve bu durum bizi oldukça mutlu ediyor” şeklinde belirtiyor.