Yayla Muzunun Fiyatı Artıyor

YAYLA MUZUNUN PAZARA GİRİŞİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen ve halk arasında ışgın veya uçkun olarak bilinen ‘yayla muzu’, tezgahlardaki yerini aldı. Sıcaklıkların artmasıyla, 1000 – 3000 metre rakımda doğal olarak yetişen yayla muzu, Erzincan’da 100 ila 300 TL arasında satılıyor. Seyyar satış yapan satıcılar, vatandaşların bu ürüne yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor.

IŞKININ FAYDALARI

Atlanta Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar, ışkının kanser hastalığına karşı yeni bir ilaç olarak nitelendirilmeye başlandığını ortaya koyuyor. Yöre halkı, ışkın otunu yalnızca kanser değil, çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanıyor. Işkın otunun boyu, genellikle 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor. İçeriğindeki yüksek C vitamini ile birlikte A, B1, B2, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan ışkın, taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geliyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkileri de bulunuyor.

TALEPTE ARTIŞ

Işkın toplayıcılığı yapan seyyar satıcı İsa Kurt, yaklaşık 15-20 yıldır dağların yüksek kesimlerinde ışkın toplayarak satış yaptığını ifade ediyor. “Şu anda destesini 100 ila 300 TL’ye satıyoruz. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre kanser ve diğer birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlandı. Bu nedenle talep oldukça artmış durumda. Birçok müşteri, ışkını alıp batı illerine götürüyor. Çoğu bunu tedavi için kullanmaya başladı. Havaların ısınmasıyla daha fazla getirmeye başlayacağız. Özellikle ışkın köküne olan talep de arttı. Fiyat şu anda biraz pahalı, ancak ilerleyen zamanda uygun fiyatlara düşeceğini düşünüyoruz” diyor.