Yayla Şenlikleri Geleneksel Olarak Yapıldı

SEYDİŞEHİR’DE YAYLA ŞENLİKLERİ GERÇEKLEŞTİ

Seydişehir ilçesinde geleneksel yayla şenlikleri düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dikilitaş, Çavuş ve Tepecik mahallelerinde gerçekleştirilen bu etkinliklere katıldı. Ustaoğlu, düzenlenen yayla şenliklerinin memleketten ayrılan vatandaşların kaynaşmaları ve bir araya gelmeleri için önemli bir vesile olduğunu dile getirdi.

KIRSAL MAHALLELERLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR

Ustaoğlu, kırsal mahallelerle işbirliği yaptıklarını belirterek, “Bu yaylalar, bu köyler bizim doğduğumuz yerlerdir. Sizlerin güler yüzlerini görmek, samimi davranışlarınızı gözlemlemek bizlere huzur ve mutluluk veriyor. Yayla şenlikleri yıllardır yapılıyor.” şeklinde konuştu.