Yaylada Bisikletle Kaçkar’ı Keşfettiler

YUKARI KAVRON YAYLASI’NA BİSİKLET TURU

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası’na gelen 19 bisikletli, Kaçkar Dağları eteklerinde pedal çevirdi ve doğanın güzelliklerini keşfetti. 2 bin 300 rakımlı yaylaya ulaşan Dağcılık Kulübü üyesi sporcular, zorlu parkurlar geçerek, sis denizi içinde 25 kilometre mesafe alıp Palovit Şelalesi’ne ulaştı. Bisiklet sürerken, muhteşem manzarayı doyasıya yaşadılar.

BİSİKLET BİR ULAŞIM ARACIDIR

Çanakkale’den gelen Adın Taşpınar, “Kaçkar’da bisiklet sürüleceğini duydum. Farklı bir yer ve rota. Bunu deneyimlemek istedim. Bisiklet sadece karne hediyesi değildir; bir ulaşım aracıdır. Toplumumuz bunun henüz farkında değil. İki teker, özgürlüktür” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRÜN YAYGINLAŞMASI İÇİN BURADAYIZ

RİDAK Kulübü üyesi Yaşar Ali Yılmaz ise, “RİDAK olarak, bisikletin sadece deniz kenarında sürülmediğini, Kaçkarlar’da da çok güzel bisiklet rotaları olduğunu göstermek ve bu yörenin bilinirliğini artırmak için buradayız. Bugün bizimle pedal çevirmek için Almanya’dan da sporcular geldi” şeklinde konuştu.