Yaylada Düşen Çoban Yaralandı

DÜŞEN ÇOBANDA YARALANMA OLAYI

Kars’ta, hayvanlarını yaylada otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen bir çoban yaralandı. Susuz ilçesi Kalecik köyü yaylasında hayvanlarıyla birlikte bulunan yabancı uyruklu Yousef Ahmadıtazehkand (32), dengesini kaybedip kayalıktan düştü.

UMKE EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Durum hakkında yapılan ihbar üzerine UMKE ekipleri hızla olay yerine ulaşarak, düşme sonucu kafasını çarparak yaralanan Yousef Ahmadıtazehkand’e ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çoban, UMKE ekiplerinin müdahalesinin ardından, yayladan güvenli bir şekilde indirilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.