Yayladağı Festivali Başladı, Ödüller Verildi

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.’sü gerçekleştirilen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı. Etkinlik, ilçede düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından, kent meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

YARIŞMALAR VE ÖDÜLLER

Festival kapsamındaki etkinliklerde tütün dizme, fotoğraf, koşu yarışması, satranç ve futbol turnuvası düzenlendi. Bu etkinliklerde ödül kazananlara ödülleri takdim edildi. Etkinliğe, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KONSERLE KAPANIŞ

Festivalin ilk günü, şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın konseriyle sona erecek.

ÖNEMLİ

Kocaelispor-Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, ilk yarıyı golsüz tamamladı. Kocaelispor'dan Samet Yalçın, kırmızı kart gördü ve sahayı terketmek zorunda kaldı.
Suriye’den Dönüş Yapanlar Artıyor

İçişleri Bakanlığı, son Suriye gelişmeleri nedeniyle Türkiye'den 411 bin 649 Suriyelinin geri döndüğünü ve 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 151 bin 652 gönüllü dönüş gerçekleştiğini bildirdi.

