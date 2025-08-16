Yayladağı Festivali Başladı, Ödüller Verildi

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.’sü gerçekleştirilen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı. Etkinlik, ilçede düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından, kent meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

YARIŞMALAR VE ÖDÜLLER

Festival kapsamındaki etkinliklerde tütün dizme, fotoğraf, koşu yarışması, satranç ve futbol turnuvası düzenlendi. Bu etkinliklerde ödül kazananlara ödülleri takdim edildi. Etkinliğe, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KONSERLE KAPANIŞ

Festivalin ilk günü, şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın konseriyle sona erecek.