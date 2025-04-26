Yayladağı’nda 7 Köpek, 2’sine Saldırdı

GÖRÜNTÜLERDEKİ KORKUTUCU ANLAR

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, 7 köpeğin 2 köpeğe vahşice saldırdığı korkutucu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olgunlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 7 köpek 2 köpeğe ayrım gözetmeksizin saldırdı. Görüntüler, köpeklerin nasıl bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkça ortaya koyuyor.

SÜRÜ HALİNDE GEZEN KÖPEKLER

Olayın ardından, köpeklerin sürü halinde dolaşıp araçlara da saldırdığı belirtiliyor. Bu durum, çevredeki vatandaşları endişelendiriyor. Yapılan bu saldırılar, halk arasında korkuya sebep oldu. Yaşanan şiddetli anlar, sosyal medyada geniş yankı bulurken, bölge halkı bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem talep ediyor.