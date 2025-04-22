Yayladağı’nda Çilek Hasadı Başladı

HASAT BAŞLADI

Hatay’da ekimi yapılan 4 bin 200 dekar alanda çilek hasadı başladı. Bu bölge, çilek üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer alıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bu yıl 9 bin 300 ton rekolte beklendiğini belirtti. Bereketli toprakları sayesinde birçok ürünün yetiştiği Hatay, tarımsal ürün çeşitliliği ile ülke ekonomisinde önemli bir konumda bulunuyor.

YAYLADAĞI ÇİLEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Yayladağı ilçesi, Hatay genelinde çilek ekiminde önemli bir yere sahip. Vali Masatlı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, çilek bahçesinde hasada katılarak rekolte ve ürün kalitesi hakkında bilgi aldılar. Vali Masatlı, “Bu sene çilekten 9 bin 300 ton rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Yayladağı’nın çilek üretimindeki başarısına dikkat çeken Vali, bu bölgenin doğası ve denizi ile Türkiye’nin önemli ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.

ÇİLEK ÜRETİMİNDE İKİNCİ SIRA

Vali Masatlı, “Yayladağı, çilek rekoltesi açısından ikinci sırada bulunan bir bölgemizdir. Yaklaşık 3 bin dekar alanda çilek ekimimiz bulunuyor. Genel olarak Türkiye’deki hava şartlarına bağlı olarak bazı olumsuzluklar yaşanmış olsa da, Yayladağı’ndaki çilek üretiminde sorun yaşamadık” dedi. Ayrıca, “Çilek üretimi ile ilgili bu seneki hedeflenen rekolte hem ilçemiz hem ilimiz hem de ülkemiz açısından büyük bir önem taşıyor” diye ekledi.