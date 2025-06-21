Yayladağı’nda İki Araç Çarpıştı, 6 Yaralı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hatay ilinin Yayladağı ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Olay, Yayladağı-Antakya çevre yolunun Sofular Mahallesi bölgesinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 615 plakalı otomobil ile 31 AKJ 209 plakalı aracın çarpışmasıyla gerçekleşti.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından durum hakkında bilgi verilmesi üzerine, bölgeye hemen polis, Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kaza sonucunda yaralanan 1’i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.