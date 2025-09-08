Yayladağı’nda Su Kuyusuna Düşen Kurtarıldı

SU KUYUSUNA DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Uluyol Mahallesi’ndeki bir su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyunun içine düşme durumu ile ilgili olarak alınan ihbar üzerine, hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU

İtfaiye ekipleri, yaptıkları özenli çalışma ile düşen kişiyi kuyudan çıkarmayı başardı. Kurtarılan kişi, hemen sağlık ekiplerine teslim edilerek Yayladağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili süreç, gerekli müdahalelerin yapılması için devam ediyor.