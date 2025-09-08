Haberler

Yayladağı’nda Su Kuyusuna Düşen Kurtarıldı

SU KUYUSUNA DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Uluyol Mahallesi’ndeki bir su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyunun içine düşme durumu ile ilgili olarak alınan ihbar üzerine, hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU

İtfaiye ekipleri, yaptıkları özenli çalışma ile düşen kişiyi kuyudan çıkarmayı başardı. Kurtarılan kişi, hemen sağlık ekiplerine teslim edilerek Yayladağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili süreç, gerekli müdahalelerin yapılması için devam ediyor.

Exxen Spor Canlı Maç İzle!

Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı, EXXEN üzerinden canlı yayınla takip ediliyor. Kullanıcılar, akşamki maçı kesintisiz izlemek için platforma yöneliyor.
Alaçam Belediye Başkanı Desteği Verecek

Alaçam'da 65 mahalledeki 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verileceği duyuruldu. Destek, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilecek.

