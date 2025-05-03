Gündem

Yaylaya Gidenler Kayanın Altında Kurtuldu

yaylaya-gidenler-kayanin-altinda-kurtuldu

FACİADAN SON ANDA KURTULMA

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yer alan Erikbeli Yaylası’na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları, Kale Mahallesi yol ayrımı noktasında büyük bir kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kaçtı. Dağ yamacından kopan bu devasa kayanın yolun ortasına düşmesi, potansiyel bir felaketin şiddetini gözler önüne serdi.

ÖNLEM ÇAĞRILARI YAPILDI

Yola düşen büyük kaya kütlesi, Karayolları ekiplerinin hızlı çalışmaları sayesinde kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Ancak, vatandaşlar güzergah boyunca yeterince önlem alınmadığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Eski Vali Ve Emekli Albay Yakalandı

Mersin'de, eski vali H.B. ve emekli jandarma albayı A.A. dahil 6 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.
Dünya

İsrail, Suriye’ye hava saldırıları düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam da dahil olmak üzere birçok kente hava saldırıları gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.