Yaylaya Gidenler Kayanın Altında Kurtuldu

FACİADAN SON ANDA KURTULMA

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yer alan Erikbeli Yaylası’na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları, Kale Mahallesi yol ayrımı noktasında büyük bir kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kaçtı. Dağ yamacından kopan bu devasa kayanın yolun ortasına düşmesi, potansiyel bir felaketin şiddetini gözler önüne serdi.

ÖNLEM ÇAĞRILARI YAPILDI

Yola düşen büyük kaya kütlesi, Karayolları ekiplerinin hızlı çalışmaları sayesinde kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Ancak, vatandaşlar güzergah boyunca yeterince önlem alınmadığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.