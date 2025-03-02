Yayman: “Erdoğan’ı Yeniden Başkan Yapacağız”

Hüseyin Yayman’ın Açıklamaları

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay İl Başkanlığı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yayman, burada AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Metin Taşçı, ilçe belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi. 2027 yılındaki seçimlerle ilgili planları hakkında bilgi veren Yayman, Erdoğan’ı yeniden seçtirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

2027 SEÇİMİ VE CUMHUR İTTİFAKI

Yayman, “Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha Başkan yapacağız ve bir kez daha Cumhur ittifakının bayrağını Türkiye’nin semalarında dalgalandıracağız.” şeklinde sözler sarf etti. Ayrıca, başka bir adaya ihtiyaç olmadığını belirterek, sayın Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin ifadelerini tekrar hatırlattı.

HİZMETE DEVAM

Yayman, tüm bu çalışmaların temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden başkan olması hedefinin yattığını belirtti. “Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimize hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız ve Türkiye’nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah…” ifadelerini kullanarak, birlikte sorunları çözme hedefinin altını çizdi.