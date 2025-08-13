Yaz Aylarında Bebekler İçin İshal Riski

İSHAL HASTALIĞI VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Samet Özer, yaz aylarında bebek ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyen ishal konusunda bilgi veriyor. Aşırı sıcakların etkisiyle yiyeceklerin ve içeceklerin bozulma riski artıyor. Bu mevsimde içme suyu kaynaklarının kirlenme ihtimali yükseliyor ve yıkanmamış meyve ile sebzelerin bağırsak enfeksiyonlarına yol açma riski de artabiliyor. Son dönemlerde çocuklarda yaz ishali vakalarına sık rastlanıyor. İshalle birlikte vücutta önemli miktarda su ve değişken elektrolit kaybı sebebiyle oluşan dehidratasyon, bebekler ve küçük çocuklar için tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

ISHALIN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,7 milyar ishal vakası görülüyor ve bu, bebek ölümlerinin üçüncü en sık nedeni olarak öne çıkıyor. 2019 yılında, 5 yaşın altındaki çocuklarda, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde 370 bin ishal kaynaklı ölüm meydana geldi. Gelişmiş ülkelerde, son 20 yılda oral rehidratasyon solüsyonlarının kullanımı, bu ölüm oranlarını büyük oranda düşürdü. Çocuklarda ishal çoğunlukla viral gastroenterit kaynaklıdır ve bu hastalık bulaşıcıdır, kişiden kişiye geçebiliyor. Bebeklerin dışkıları yumuşak, şekilli ve katı olanlar ishal sayılmıyor.

ROTA VİRÜSÜ AŞISI ÖNEMİ

İshal, kirlenmiş su kaynaklarıyla yayılan bakteri, virüs ve parazitik organizmaların neden olduğu enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkabilir. 5 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen viral patojenler arasında rotavirüs bulunmaktadır. Rotavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşı, bu nedenle en önemli korunma yolu olarak değerlendiriliyor. Tüm bebekler, ilk 6 ay içinde ağız yoluyla iki doz rotavirüs aşısı olmalı. Bakteriyel patojenler içinde ise escherichia coli, salmonella spp., shigella spp. ve campylobacter spp. yer almaktadır.

KİŞİSEL HİJYENİN ÖNEMİ

İshalin eşlik ettiği hastalıklar, kötü kişisel hijyenle artabiliyor ve bu durum kişiden kişiye yayılarak halk sağlığını tehlikeye atabiliyor. Hijyenik olmayan koşullarda hazırlanan yiyecekler ve içecekler de ishalin önemli nedenleri arasında yer alıyor. Evlerdeki suyun hijyenik olmayan şekilde kullanımı da riskli. Ayrıca hayvan dışkıları, ishale neden olan mikroorganizmalar barındırabiliyor. Küçük çocuk ve bebeklerin bu kirli alanlarla teması, hastalığın yayılmasına yol açabilir.

BUZDOLABI KULLANIMI VE GIDA GÜVENLİĞİ

Buzdolaplarının sıcaklığı genellikle 0 ile 5 santigrat derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, bakterilerin üremesini engelliyor ama yine de bazı bakteriler aktif kalabiliyor. Gıdaların bozulması, bakterilerin çoğalmasına neden oluyor. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı ortamda yakın bulunması da bozulmaya yol açabiliyor.

ISHAL BELİRTİLERİ VE ACİL YARDIM İHTİYACI

İshal olan çocuklarda dışkıdaki değişimle birlikte karın ağrısı, aralıklı kusma, yüksek ateş, iştahsızlık ve halsizlik gibi belirtiler görülebiliyor. Bu aşamada bebek ve çocukların susuz kalıp kalmadığını kontrol etmek önemli. Ağzın, dilin ve dudakların kuruluğu, gözlerin çökmesi, isteksizlik veya sinirli davranışlar, ağlarken dökülen gözyaşının azalması, normalden daha az ıslak bez ve cilt elastikiyeti kaybı gibi belirtiler, şiddetli dehidratasyon durumunun habercisi olabilir ve acil tıbbi yardım gerektirebilir.

İSHALDE HIZLI MÜDAHALE

İshalden etkilenen bebek ve çocukların susuz kalmaması için bol sıvı alması oldukça önemli. İlk müdahale olarak anne ve babalar, bol su veya kendi hazırladıkları oral rehidratasyon solüsyonlarını çocuklarına verebilirler. Eğer durum ağırlaşırsa, vakit kaybetmeden çocukların hastaneye götürülmesi gereklidir. İshal, kusma, ağız kuruluğu, göz çukurlarında çökme, cilt elastikiyetinde azalma, susuzluk ve ateş gibi belirtiler gösteriyorsa, çocuk hemen düz bir zemine yatırılmalı ve en yakın sağlık merkezine başvurulmalı ya da sağlık ekiplerinin gelmesi beklenmelidir.