Yaz Aylarında Cilde Dikkat Edilmeli

CİLT SAĞLIĞINDA YAZ DÖNEMİNE ÖZGÜ ÖNEMLER

ARTAN sıcaklar ve nemli havanın ciltte bazı değişikliklere yol açtığını belirten Infinity Regenerative Clinic doktoru Merve Oflaz Gider, “Özellikle bu dönemde cildimiz daha yağlı görünebiliyor. Yaz aylarında güneşe karşı daha hassas hale gelen cildimize biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Böylece cildimizin sağlığını korurken, yaz mevsiminin getirdiği canlı ve ışıltılı görünümü de destekleyebiliriz” şeklinde konuştu. Dr. Oflaz, yaz mevsiminde sıkça karşılaşılan cilt problemleri ve çevresel etkilerin bu sorunlardaki rolüne değindi.

GÜNEŞİN ETKİLERİNE DİKKAT!

Dr. Merve Oflaz Gider, “Yazın keyfini sürerken cilt sağlığımızı ihmal etmemeliyiz. Çünkü bu dönemde güneşin ultraviyole ışınları en yoğun seviyededir ve bu durum güneş yanıkları, alerjik reaksiyonlar, bakteri ve mantar enfeksiyonları, güneş lekeleri, isilik ve cilt kuruluğu gibi birçok cilt sorununu tetikleyebilir. Özellikle açık ten rengine sahip kişilerin genetik yatkınlıkları nedeniyle güneşin zararlı etkilerine karşı çok daha hassas olduklarını unutmamalıyız” dedi.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIMI

Güneşin ciltteki olumsuz etkilerine karşı en iyi savunmanın doğru güneş kremi kullanmak olduğunu söyleyen Dr. Oflaz, “Yaz aylarında cilt sağlığı için son derece büyük önem taşıyan güneş kremi, sadece doğrudan güneşe maruz kalırken değil, yansıma yoluyla ve hatta gölge alanlarda dahi cildimiz ultraviyole ışınlarının etkisine maruz kalır. Bu nedenle, yüksek koruma faktörlü (SPF 30 ve üzeri) ve geniş spektrumlu (UVA ve UVB koruması olan) güvenilir markalara ait güneş kremleri tercih edilmelidir.” bilgilerini paylaştı.

PERSONALIZED CİLT BAKIMI YAKLAŞIMI

Dr. Oflaz, “Güneş kremi uygulaması, güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce yapılmalı ve gün içerisinde, özellikle terleme, yüzme veya havluyla kurulanma sonrasında düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında direkt güneş ışığından kaçınmak ve gölge alanları tercih etmek de ek bir korunma katmanı sağlayacaktır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ilk adım olmakla birlikte, yaz aylarında sıkça karşılaşılan güneş lekeleri, akne alevlenmeleri, cilt kuruluğu gibi sorunlara yönelik kişiye özel çözümler de büyük önem taşır.” dedi.

GÜNEŞ LEKELERİ VE TEDAVİSİ

Güneşe uzun süreli, düzenli ve korunmasız maruz kalmanın özellikle açık tenli bireylerde kalıcı güneş lekelerine yol açabileceğini hatırlatan Dr. Oflaz, “Güneş lekeleri, melanin pigmentinin aşırı üretimi sonucu ortaya çıkar ve genellikle burun, yanaklar, alın, dudak üstü, boyun, sırt ve omuzlar gibi güneşe en çok maruz kalan bölgelerde yoğunlaşır. Bu lekelerin oluşumunu engellemek için her yaşta bireyin cilt tipine uygun, yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanması ve bunu yıl boyunca düzenli olarak uygulaması hayati önem taşır.” ifadelerini kullandı.

KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

Dr. Merve Oflaz Gider, “Kişinin cildi, genetik geçmişi ve yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda, yaz aylarında cilt sağlığını korumanın en iyi yolu, standart uygulamalar yerine kişiye özel bir sağlık yönetimi anlayışını benimsemekten geçiyor.” diyerek, uzman bir hekim tarafından yapılan detaylı cilt analizi sonucunda belirlenen, kişiye özel dermokozmetik uygulamaların da cilt sorunlarına yönelik özel çözümler sunduğunu vurguladı.