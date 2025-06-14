Yaz Aylarında Doğal Ürünlere Talep Artıyor

YAZ AYINDA DOĞAL ÜRÜNLERE YÜKSEK TALEP

Yaz mevsimiyle birlikte zayıflamak, enerji kazanmak ve sindirim sorunlarına doğal çözümler arayan pek çok kişi aktarların yolunu tutuyor. Fiyatlar bazı ürünlerde yüksek olsa da beyaz çaydan damla sakızına, karahindiba kahvesinden çubuk tarçına dek birçok ürün yoğun ilgi görüyor. Özellikle mide problemleriyle karşılaşan kişilerin sıkça tercih ettiği damla sakızının kilosu 10 bin lira civarında satılıyor. Sıcak havalarda enerjik hissetmek ve fazla kilolardan kurtulmak isteyen vatandaşlar, doğal ürünlere yönelmeye başladı. Bu doğrultuda zayıflamaya, sindirim sistemine ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan bitkisel ürünlere talep artış gösterdi.

BEYAZ ÇAYIN FAYDALARI VE FİYATI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uzun zamandır aktar olarak hizmet veren Melike Aydoğan, yaz aylarında beyaz çay, karahindiba kahvesi, ginseng, damla sakızı ve çubuk tarçın gibi ürünlerin yüksek fiyatlarına rağmen yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor. Beyaz çayın fiyatının 2.500 lira olduğunu söyleyen Aydoğan, “Beyaz çayın yağ yakıcı etkisi yeşil çaydan fazla. Aynı zamanda tokluk hissi veriyor ve vücudun direncini artırıyor. Çok bilinmese de etkisi gerçekten daha yüksek” diyor.

KARAHİNDİBA KAHVESİ EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLERDEN

Aydoğan, son dönemde karahindiba kahvesine olan ilginin de artmakta olduğunu ifade ediyor: “Karahindiba kahvesi hem tokluk hissi veriyor hem yağ yakıyor. Aynı zamanda kabızlık problemlerine çok iyi geliyor. Yazın en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.” Ginsengin de enerji verici etkisiyle büyük talep gördüğüne değinen Aydoğan, “Ginseng genelde balla birlikte tüketiliyor ve az miktarda alınıyor. Kilosu 5 bin lira. Gün içinde daha enerjik hissetmenize yardımcı oluyor ve vücudun vitamin seviyesini artırıyor” şeklinde konuşuyor.

DAMLA SAKIZI VE ÇUBUK TARÇININ FAYDALARI

Mide sorunları olanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan damla sakızının fiyatı 10 bin lira. Aydoğan, “Damla sakızının gastrit, reflü, mide yarası ve midede ekşimeye çok iyi geliyor. Dövülüp balla karıştırılarak ya da doğrudan çiğnenerek tüketiliyor” diyor. Tatlı ihtiyacını karşılamak isteyenlerin ise çubuk tarçına yöneldiğini belirten Aydoğan, “Çubuk tarçını genelde şeker hastalarına veriyoruz. Şekeri dengeliyor, tatlı krizlerini azaltıyor. Aynı zamanda zayıflatıcı etkisi de bulunuyor. Detoks suyu olarak kullanılıyor ve fiyatı 850 TL” açıklamasını yapıyor.

Mevsimsel ürün seçimlerine de değinen Aydoğan, “Yazın daha çok yeşil çay, çubuk tarçın ve beyaz çay satılıyor. Kışın ise hatme çiçeği, ıhlamur, ebe gümeci gibi ürünler öne çıkıyor. Şu sıralar sinameki ve açlık otu da çok tercih ediliyor. Onları genelde kabızlık sorunları için öneriyoruz” ifadelerini kullanıyor.