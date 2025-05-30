Yaz Aylarında Gebelikte Dikkat Edin

YAZ MEVSİMİNDE GEBELİK İÇİN ÖNERİLER

Anne adaylarına yaz mevsimini daha rahat ve konforlu geçirmek adına önerilerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönül Kazezoğlu, “Yaz tatili planlaması yapılırken, gebeliğin ilk 3 ayında bulantı ve kusma şikayetleri yoğun yaşanıyorsa, tatili daha sonraki haftalara ve tercihen 32’nci haftadan önceye denk getirmek faydalı olacaktır” dedi.

YAZ AYINDA DİKKAT GEREKEN KONULAR

Yaz aylarında sıcaklıkların artışının gebelerdeki fizyolojik değişiklikleri zorlayıcı hale getirebileceğini vurgulayan Op. Dr. Kazezoğlu, “Bu yüzden yaz mevsimini daha rahat ve güvenli geçirmek için dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

SIVI ALIMINA ÖNEM VERİLMELİ

Sıvı alımının önemini açıklayan Op. Dr. Kazezoğlu, “Hamilelikte yeterli miktarda sıvı alımının önemi herkes tarafından bilinir. Ancak sıcaklıkların artması ve terleme ile birlikte vücutta daha fazla sıvı kaybı yaşanabilir. Özellikle sıvı alımının zorlayıcı olabildiği ilk 3 ayda gebelerin bu konuda daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu dönemde mümkün olduğunca aşırı sıcaktan kaçınılmalı ve düzenli sıvı alımına özen gösterilmelidir. Güneşe çıkış saatleri de önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00–17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.

UÇAKLA YOLCULUK TERCİH EDİLEBİLİR

Tatil planları yapan gebelere yolculukta önerilerde bulunan Op. Dr. Kazezoğlu, “Yaz tatili planlaması yapılırken, gebeliğin ilk 3 ayında bulantı ve kusma şikayetleri yoğun yaşanıyorsa, tatili daha sonraki haftalara ve tercihen 32’nci haftadan önceye denk getirmek faydalı olacaktır. Yolculukta uçak tercih edilebilir. Ancak 4 saatten uzun uçuşlarda yürüyüş yapılması ve varis çorabı kullanılması önerilmektedir. Araba ile yolculuklarda ise her 2-3 saatte bir mola vererek kısa yürüyüşler yapılması faydalıdır. Yazın güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu kullanılmalı; geniş siperlikli şapkalar, pamuklu veya keten, açık renkli ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir” dedi.

DALIŞ YAPILMASI UYGUN DEĞİL

Yaz aylarında gebelikte fazla efor harcamadan yapılan 40-45 dakikalık yüzme veya yürüyüşün hem anne hem de bebek sağlığı açısından oldukça faydalı olduğunu ifade eden Op. Dr. Kazezoğlu, “Dalış ve düşme riski yüksek sporlar ise gebelikte sakıncalıdır ve önerilmemektedir. Temiz ve daha sakin sahiller tercih edilmelidir. Ayrıca, acil bir durumda sağlık merkezine kolay ulaşılabilecek yerlerde tatil yapılması daha güvenli olacaktır” dedi.

VAJİNAL ENFEKSİYONDAN KORUNULMALI

Tatilde vajinal enfeksiyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Op. Dr. Kazezoğlu, “Sık mayo değiştirmek ve el hijyenine özen göstermek gerekir. Koruyucu amaçla vajinal flora destekleyici tedaviler alınabilir. Enfeksiyon geliştiğinde tedavi için beklememek önemlidir. Vajinal enfeksiyonların yanı sıra, besin zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunmalıdır. Temizliğinden emin olunmayan dışarıdan alınan yiyecekleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Şeker oranı yüksek meyveler, asitli içecekler ve hazır meyve sularından uzak durulmalıdır” açıklamasını yaptı.

DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Op. Dr. Kazezoğlu son olarak, “Son olarak, dengeli beslenme, doğa yürüyüşleri, temiz hava, yeterli uyku ve stresin azaltılması hem anneye hem de bebeğe iyi gelecektir” dedi.