Yaz Aylarında Kötü Koku Sorunları Var

YAZ DÖNEMİNDE RAHATSIZ EDEN SORUNLAR

Yaz mevsiminde en yaygın sorunlar arasında terleme ve bununla birlikte oluşan kötü vücut kokuları yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, “Bu durum genellikle beslenme ve yaşam tarzı ile doğrudan ilişkili olabiliyor, ancak bazen daha ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabiliyor” şeklinde açıkladı. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Bal, terleme ve kötü vücut kokusu ile ilgili nedenler ve bu kötü durumların önüne geçmek için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi verdi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA İLİŞKİSİ

Uzm. Dr. Bal, diyabet hastalarında yüksek kan şekerinin vücutta meyve kokusu gibi aseton kokularına yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, “Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücutta atıklar birikmeye başlar ve bu amonyak kokusuna neden olabilir. Böbrek hastalıklarında bu tür kokular sıkça görülüyor. Karaciğer fonksiyonları bozulduğunda, özellikle siroz gibi hastalıklarda, terde ve ağızda ‘balık kokusu’ gibi bir koku oluşabilir. Cilt enfeksiyonları, özellikle mantar veya bakteriyel enfeksiyonlar, kötü kokuya neden olabilir. Üriner sistem enfeksiyonları da kötü kokulu idrara yol açabiliyor. Aşırı terleme, ter bezlerinin aşırı çalışması sonucu oluşan kokulara yol açabiliyor. Hiperhidroz, genelde fiziksel ya da duygusal bir uyarana bağlı olarak artış gösteriyor” dedi.

VÜCUT KOKUSUNA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Uzm. Dr. Bal, sindirim sistemi problemlerinin de kötü kokuya sebep olabileceğini dile getirdi. “Sindirim problemleri, özellikle bağırsak florasındaki dengesizlikler, kötü vücut kokusuna yol açabiliyor. Bağırsaklardan yayılan gazlar ve diğer atıklar, terle birleştiğinde kötü bir koku oluşturuyor. Hipotiroidizm veya hipertiroidizm gibi tiroid hastalıkları, metabolizmayı etkileyerek terlemeyi artırıyor ve kötü kokuya yol açabiliyor. Ayrıca, yetersiz beslenme ya da bazı vitamin ve minerallerin eksikliği, örneğin B vitamini eksikliği kötü vücut kokusuna yol açabiliyor” diye ekledi.

GIDA SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Dr. Bal, koku problemi yaşayan kişilerin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti. “Sarımsak, soğan, baharatlı yiyecekler, kırmızı et, bazı balık türleri ve aşırı kafein, ter ve nefeste keskin kokuya neden olabiliyor. Bu gıdalar vücutta parçalanırken, uçucu kükürt bileşikleri ürettiği için kötü kokuya neden oluyor” dedi.

SAĞLIKLI BESİNLERİN FAYDALARI

Uzm. Dr. Bal, “Maydanoz, nane, yeşil çay, salatalık, elma, yoğurt ve bol su tüketmek, hem ağız kokusunu hem de ter kokusunu azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca sindirimi kolay bitkisel proteinler ve lifli gıdalarla beslenmek, vücut kokusunu olumlu etkileyebiliyor. Ancak eğer koku problemi devam ederse, mutlaka hekim kontrolünden geçmek ve olası bir hastalığın araştırılması gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundu.