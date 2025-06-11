Yaz Aylarında Su Kazaları Artıyor

SICAK GÜNLERDE BOĞULMA ORANLARI ARTIYOR

Yaz aylarının sıcak günlerinde baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulma oranlarının yükseldiği yetkililer tarafından vurgulanıyor. Yüksek ölüm riski olmasına rağmen pek çok kişinin bu su kaynaklarına girmekten vazgeçmediği belirtiliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların artmasıyla serinlemek isteyen vatandaşlar, deniz ve havuzlara yönelirken, yine de bazıları baraj, gölet ve sulama kanallarına dalıyor.

TEHLİKELİ OYUNLARDAN UZAK DURULMALI

Özellikle yaz aylarında çocukların bu tehlikeli su kaynaklarına girmesi dikkat çekiyor. Yetkililer, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Yapılan açıklamada, “Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden onlarca çocuğumuz ‘ben yüzme biliyorum’ diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir” ifadelerine yer veriliyor.

KAMU SPOTLARIYLA UYARILAR YAPILIYOR

Pek çok sulama kanalı ve göletin çevresinin korkuluklarla kapatıldığı, bazı noktalara ise uyarı levhalarının asıldığı belirtiliyor. Yetkililer, “Hazırlanan kamu spotları ile sık sık vatandaşımızı uyarıyor. Vatandaşımız da yaşanan acı olaylardan ders almalı; bilinçli olmalıdır. Özellikle aileleri uyarıyoruz. Çocuklarımıza sahip çıkalım, baraj, gölet ve sulama kanallarında ölüm oyunu oynamalarına artık izin vermeyelim” şeklinde açıklamalar yapıyor.

SU HAYATTIR, CAN ALMASIN

DSİ’den yapılan uyarı spotunda, “Su hayattır, can almasın. Sulama kanalı, baraj ve göletler yüzmek ve serinlemek için bir oyun alanı değildir. Maksadı dışında kullanımı tehlikeli ve yasaktır. Bu tip girişimlere şahit olan vatandaşlarımızın ihlalde bulunan kişileri uyarması, sonuç alınamaması durumunda konunun güvenlik güçlerine iletilmesi hayati önem taşımaktadır” deniliyor.