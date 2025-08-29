Yaz Aylarında Yayla Hayatı Başlıyor

YAZ AYLARIYLA YAYLA HAYATI BAŞLIYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İnanlı Mahallesi’nde yaşayan besicilerin yaz dönemiyle birlikte yayla yaşamı başlıyor. ‘Berivan’ olarak bilinen kadınlar, süt sağımı için kamyonetlerle yaylaya ulaşıyor. Koyun ve keçilerden sağdıkları sütlerle otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem geçimlerini sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir adım atıyorlar. Gün içerisinde biriktirdikleri stresi ise halay çekerek atıyorlar. Yüksekova ilçesinin 10 kilometre uzağında yer alan İnanlı Mahallesi’nde her yaz dönemi besiciler için yoğun bir çalışma başlıyor.

SAĞIM YAPILAN OVAYA SEFERLER

Yaklaşık 60 kadın, sabah saatlerinde kamyonetle 10 kilometre mesafedeki Beyaztaş Yaylası’na gelerek süt sağmaya başlıyor. Sağdıkları sütleri bidonlara doldurduktan sonra köylerine geri dönen kadınlar, iş bitiminde stres atmak için halay çekiyor. Rabia Çakır, “Burada koyunlarımızın sağımını yaptıktan sonra sütlerimizi bidonlara koyup araçlarla köyümüze taşıyoruz. İşimiz bittikten sonra günün stresini atmak için kadın erkek birlikte halay çekiyoruz. Ovada bir saat halay çektikten sonra kamyonetlere binip evlerimize dönüyoruz” diyor.

EKİM AYINA KADAR DEVAM EDECEKLER

Kadınlar ayrıca bu yoğun çalışmalarının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini de aktarıyor. Şükran Ayhan, “Berivanlık zor meslek ve zahmetli bir iş. Ekim ayının sonuna kadar koyun sağımı yapacağız. Sağım işimizi bitirdikten sonra stres atıyoruz. Ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor” şeklinde konuşuyor.