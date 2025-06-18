Yaz Döneminde GSB Spor Okulları Açılıyor

GSB SPOR OKULLARI KAYITLARI BAŞLADI

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların heyecanla beklediği GSB Spor Okulları kapılarını açacak. Denizli’de 22 farklı branşta düzenlenecek olan ücretsiz spor kursları için kayıt süreci başladı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca devam eden bu kurslar, yaz döneminde yeni katılımcıları bekliyor. Kurslar kapsamında, basketbol, karate, eskrim ve boks gibi 22 ayrı branşta ücretsiz çalışmalar yapılacak.

KURS KAYIT DETAYLARI

Merkezefendi, Pamukkale ve diğer ilçeler dahil 19 ayrı yerde planlanan spor kursları için kayıt işlemleri online olarak veya Gençlik Spor İlçe Müdürlükleri’ne başvurarak gerçekleştirilebiliyor. 05-18 yaş aralığındaki çocukların yer alacağı kurslar için kayıt yapanlar, yaz okulları internet adresinden başvurularını tamamlayabiliyor. Tüm kurslar ücretsiz olacak ve bu yıl da yoğun ilgi bekleniyor. Denizli’nin farklı noktalarında açılacak bu kurslar için tesislerde hazırlık çalışmaları sürüyor. GSB Spor Okulları’ndaki ilk çalışmalar 23 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Tüm branşlarda sporcuların gösterilerini sergileyeceği açılış seremonisi ise 02 Temmuz Çarşamba günü Hasan Güngör Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yaz boyunca planlanan programlar Eylül ayına kadar devam edecek.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN PROGRAMLAR

GSB Spor Okulları’nda toplam 115 antrenör görev alacak. Engelli bireylerin de spor okullarına katılımı için özel programlar hazırlandı. Bedensel engelliler için halter, badminton, tekerlekli sandalye basketbol ve tenis; işitme engelliler için halter; zihinsel engelliler için beden eğitimi ve spor eğitimleri; görme engelliler için judo branşlarında çalışmalar yapılacak. Engelli bireylere yönelik düzenlenecek olan kurslarda, bu alanda Bakanlık tarafından eğitilen deneyimli antrenörler görev alacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, “Yaza hareketli giriyoruz” sloganıyla GSB Spor Okulları’nın yaz dönemini açtığını belirtti. Tüm çocukları yaz boyunca spor yapmaya ve hareketli olmaya davet eden Erdoğan, kursların çocukların sosyal, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine önemli katkı yaptığını vurguladı. Ayrıca, Gençlik Merkezleri bünyesinde yaz boyunca gençlik kampları ve çeşitli projelerin yer alacağını da ifade etti.