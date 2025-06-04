Yaz Gelir Gelmez Tatil Listesi Açıklandı

YENİ LİSTEYİ AÇIKLAYAN HABER

Avrupa’nın en cazip tatil adresleri arasında dikkat çeken bir liste ortaya çıktı. İngiltere’nin prestijli yayınlarından biri, 2025 yılı için okuyucularından aldığı önerilerle bir derleme yaptı. Bu derleme, Avrupa’nın en iyi 10 sahilini içeriyor. Listede yer alan plajlar, geleneksel tatil mekanlarının dışında kalıyor. Doğallığını koruyan ve huzur arayan gezginler için ideal olan bu gizli kıyılar dikkat çekiyor.

SIRADIŞI PLAJLAR VE HUZURLU ATMOSFERLER

Bazı sahiller ise yalnızca yürüyerek ulaşılabiliyor, diğerleri doğayla iç içe kamp yapmaya elverişli. Bu plajlar sadece deniz ve kum sunmakla kalmıyor; ziyaretçilerine aynı zamanda muhteşem manzaralar, sakin bir ortam ve etkileyici kültürel deneyimler sağlıyor. Türkiye’nin eşsiz plajlarından Bodrum’un tatil cenneti ise bu listede üst sıralarda yer alarak ilgi çekmeyi başardı.