Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

YAZ KUR’AN KURSLARININ GÖRKEMLİ KAPANIŞ PROGRAMI

Van’ın İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından planlanan 2025 yılı yaz Kur’an kursları, etkileyici bir kapanış programıyla tamamlandı. Bölgede bulunan 209 cami ve 104 Kur’an kursunda, 588 öğreticinin önderliğinde toplam 11 bin 112 öğrenci çeşitli eğitimler aldı. Kapanış programında İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık da yer aldı ve kurs öğrencileri arasında gerçekleştirilen hadis ve kısa sure ezberleme yarışmasının ilçe finali yapıldı.

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜLLER

Yaz Kur’an kursları süresince öğrencilere, namaz sureleri ve dualarının yanı sıra günlük yaşamda kendilerine rehber olacak 30 hadis-i şerif de ezberletildi. İlçe finali öncesinde, 7-11 ve 12-22 yaş gruplarındaki birinciler, mahalle bazında düzenlenen beş bölgede yapılan final yarışmalarında belirlendi. İlçe finalinde ise her kategorideki birinci, ikinci ve üçüncüler ödüllendirildi.

Başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Bölge finalinde her kategoride birinci olan öğrencilere 1000 TL, ikinci olanlara 750 TL, üçüncü olanlara ise 500 TL ödül sağlandı. İlçe finalinde ise birincilere bisiklet, ikincilere tablet ve üçüncülere 2500 TL hediye edildi. Tüm ödüller, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Türkiye Diyanet Vakfı İpekyolu Şubesi tarafından karşılandı.

ŞÜKRANLAR VE TEMENNİLER

İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, bu etkinliğe katkıda bulunan tüm ekibe ve destek verenlere teşekkürlerini iletti. Öğrencilere manevi değerlerin yanı sıra ibadet ve ahlaki değerlerin öğretildiğini belirten Tavlaşoğlu, emeği geçen öğreticilere, kursa katılan öğrencilere ve onları destekleyen velilere de şükranlarını sundu. Tavlaşoğlu, “Rabbimden vatanı, milletini seven, dinine ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek noktasında yardımını niyaz ederim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım” şeklinde konuştu.