Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Yapıldı

Aydın’ın Çine ilçesinde 2025 yılı Yaz Kur’an Kursları, Merkez Çarşı Camii’nde düzenlenen bir kapanış programıyla tamamlandı. Çine İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, selamlama konuşmasında bu yıl kurslara bin 500’ün üzerinde öğrencinin katıldığını belirtti ve yaz döneminde gençlerin manevi gelişimine katkı sağlayan yoğun bir eğitim süreci yaşandığını vurguladı.

Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan kısa sureler, ilahiler, şiirler ve dualar seslendirildi. ‘Yazınla Yazıma Dokun’ temalı anı yarışmasında başarı gösteren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödülleri verildi. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, namaz, sure ve dini bilgiler yarışmalarında birincilere elektrikli bisiklet, ikincilere bisiklet, üçüncülere ise çeyrek altın hediye edildi. Yarışmalara katılan tüm öğrencilere mansiyon ödülleri de takdim edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, ikramların ardından sona erdi. İlçe Müftülüğü, programa destek sunan öğrencilere, velilere, hocalara ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

