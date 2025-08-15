Yaz Kur’an Kursları Sona Erdi

KURS PROGRAMLARI SU GİBİ GEÇTİ

Sivas’ın Ulaş ilçesinde düzenlenen yaz Kur’an kursları nihayet sona erdi. İlçe Müftülüğü, Merkez Camisi’nde anlam dolu bir kapanış programı gerçekleştirdi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor ve ilahilerin okunduğu özel bir atmosfer yarattı. Ayrıca, burada bilgi yarışmasının da düzenlendiği görüldü.

Başarılı öğrencilere hediyeler takdim edilen programda, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli önemli bir konuşma yaptı. İçli, kurs süresi boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı öğreticiler, öğretmenler ve velilere teşekkür etti. Programın ardından İçli ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, öğrencilere katılım belgelerini verdi.