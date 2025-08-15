Haberler

Yaz Kur’an Kursları Sona Erdi

KURS PROGRAMLARI SU GİBİ GEÇTİ

Sivas’ın Ulaş ilçesinde düzenlenen yaz Kur’an kursları nihayet sona erdi. İlçe Müftülüğü, Merkez Camisi’nde anlam dolu bir kapanış programı gerçekleştirdi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor ve ilahilerin okunduğu özel bir atmosfer yarattı. Ayrıca, burada bilgi yarışmasının da düzenlendiği görüldü.

Başarılı öğrencilere hediyeler takdim edilen programda, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli önemli bir konuşma yaptı. İçli, kurs süresi boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı öğreticiler, öğretmenler ve velilere teşekkür etti. Programın ardından İçli ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, öğrencilere katılım belgelerini verdi.

Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu'na 2024 yılı için Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik standartlarına da uyumlu içerikler ekleyecek.
Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

Antalya'da uzun süre iş yerini açmayan bir kişi, kötü kokuların yayılması üzerine ölü bulundu. Olay, çevredeki insanları alarma geçirdi.

