Yaz Kur’an Kursu Kapanış Programı Tamamlandı

YAZ KUR’AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Bilecik’te düzenlenen Yaz Kur’an Kursu Kapanış Programı, çocukların heyecanı ve ailelerin katılımıyla hayata geçti. Yenipazar İlçe Müftülüğü, yaz boyunca Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle bir araya gelen öğrenciler için özel bir program organize etti. Kurs sürecinde büyük emek sarf eden öğrenciler, düzenlenen etkinlikte bu çabalarının karşılığını aldı.

DUYGUSAL ANLARA TANIKLIK EDİLDİ

Öğrencilerin sunduğu ilahiler, dualar ve sureler, dinleyicilerden tam not aldı ve aileler duygu dolu anlar yaşadı. Programa katılan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, etkinliğin sevincine ortak oldu. Kaymakam Uçar, öğrencileri tek tek tebrik ederek, bu tür eğitimlerin çocukların manevi gelişimi açısından “büyük önem taşıdığını” vurguladı. Ayrıca, ilçe müftüsünün de konuşma yaptığı programda, emeği geçen tüm öğreticilere teşekkürler sunuldu.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI

Kapanış programı, öğrencilerin aldığı hediyelerle son buldu. Bu anlamlı etkinlik, katılımcılar için unutulmaz anları beraberinde getirdi.