Yaz Kur’an Kursu, Öğrencilere Destek Sağlıyor

KAYMAKAM VE SAVCI’DAN YAZ KUR’AN KURSLARINA ZİYARET

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, Kaymakam Mehmet Gündoğdu ve Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan, ilçede eğitim gören Yaz Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret etti. Karacasu genelinde farklı camilerde ve Kur’an kurslarında devam eden yaz dönemi eğitimleri, öğrencilerin katılımıyla sürüyor.

ÖĞRENCİLERİN ALDIĞI DERSLER

Öğrenciler, kurs programında temel dini bilgiler, Kur’an-ı Kerim okuma, ahlak ve değerler eğitimi gibi dersler alıyor. Ziyaret sırasında, Kaymakam Gündoğdu ve Cumhuriyet Savcısı Tan, öğrencilerle yakından ilgilenerek derslere katıldı ve onlarla sohbet etti. Protokol üyeleri, öğrencilere dini ve milli değerlerin önemine vurgu yaparak eğitim hayatlarında başarılar diledi.

YAZ KUR’AN KURSUNUN ÖNEMİ

Karacasu İlçe Müftülüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursu, öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri açısından büyük bir öneme sahip. Kaymakam Gündoğdu, burada bulunan öğrencilere başarılar dileyerek, kursun faydalarının altını çizdi.