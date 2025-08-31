Yaz Kursu Futbol Turnuvası Sona Erdi

YAZ KUR’AN KURSU FUTBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, Mügtülük ile Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursu Futbol Turnuvası sona erdi. 10 Ağustos’ta başlayan ve 16 takımın katılım sağladığı turnuvanın ardından, dereceye giren takımlara düzenlenen ödül töreni ile kupa ve madalyaları verildi.

DİNLİ EĞİTİMİN TEMELİ VE GENÇLERİN GELİŞİMİ

İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, törende yaptığı konuşmada yaz Kur’an kurslarında dini eğitimin yanında ahlaki, sosyal ve sportif gelişim için etkinliklere de önem verdiklerini belirtti. Gençlerin sahada centilmence mücadele ederken dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine tanıklık ettiklerini vurgulayan Çelik, bu tür etkinliklerin gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu ise, “İlçe Müftülüğümüzle iş birliği içinde gençlerimizi dini ve sosyal yönden desteklemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın centilmence mücadele ederek keyifli vakit geçirmesi bizleri mutlu etti. Amacımız, gençlerimize değerlerimizi öğretirken sporu sevdirmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmektir.” şeklinde konuştu.