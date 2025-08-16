Yaz Okulları Tamamlandı; Gençlik Festivali Yapıldı

YAZ OKULLARI KAPANILIYOR VE FESTİVAL DÜZENLENİYOR

TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği tarafından temmuz ayında başlatılan yaz okulları sona erdi. Yaz okulu kapanışı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi atletizm pistinde bir Gençlik Festivali gerçekleştirildi. Organizasyona Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Fatma Önce, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve TÜGVA yöneticileri katıldı. Tören, Kur’an-ı Kerim ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

KATILIMCI SAYISI VE ETKİNLİKLER

Törende TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye genelinde bu yaz gerçekleştirilen yaz okullarına 429 bin ortaokul öğrencisinin katıldığını belirtti. Erdoğan, gençlerin çeşitli spor aktiviteleri, geziler ve dini bilgi edinme fırsatları bulduğunu ifade etti. “Bu yaz okulu programında çocuklarımız hem değerlerini öğreniyor hem de keyifli bir zaman geçiriyor,” diye belirtti. Türkiye Gençlik Vakfı’nın amacı, gençleri inançlı ve vatanperver bireyler olarak yetiştirmek.

GENÇLİĞİ YETİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL HASSASİYET

Bilal Erdoğan, günümüzdeki sosyal sorunlara dikkat çekerek, “Bugün Gazze’de soykırım var. Ümmetin bir araya gelmesi ve yeniden kuvvetlenmesi için bu neslin bilinçli bir şekilde yetişmesi gerekiyor,” ifadelerini kullandı. Gençlerin, dünyada daha güçlü Türkiye için katkı sağlamaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ebeveynlere de Türkiye Gençlik Vakfı’nın faaliyetlerine katkı vermelerini istedi.

BİLİM VE TEKNOLOJİDE KILAVUZLUK

Erdoğan, Türkiye’nin teknoloji lideri Selçuk Bayraktar gibi örneklerin gençler için ilham kaynağı olduğunu belirtti. “Her bir çocuğumuz, kendi alanında lider olma hayalini gerçekleştirme kapasitesine sahiptir,” dedi. Çocukların cumhurbaşkanı olma hayali kurmasını desteklediğini ifade eden Erdoğan, “Evelallah onlar geleceğin Tayyip Erdoğanları olacaklar,” diyerek gençlerin potansiyeline inancını dile getirdi. Festival, çeşitli etkinliklerle devam etti ve Bilal Erdoğan, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.