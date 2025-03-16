Yaz Saati Uygulamasının Tartışılan Etkileri

YAZ SAATİ UYGULAMASINDAN VAZGEÇEN ÜLKELERİN NEDENLERİ

Yaz saati uygulamasının avantajları ve dezavantajları dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor. BBC Future’dan Jennifer Chesak, bu konudaki güncel araştırmaları ve uygulamadan vazgeçen ülkelerin nedenlerini inceledi. Son on yılda Türkiye, Azerbaycan, Suriye, Rusya ve İran gibi birçok ülke farklı sebeplerle yaz saati uygulamasından uzaklaştı. Ancak buna rağmen birçok ülkenin, sağlık uzmanlarının uyarılarına rağmen uygulamayı sürdürdüğü gözlemleniyor.

SON ARAŞTIRMALAR VE VERİLER

Pew Araştırma Merkezi’nin 2023’teki analizi, geçmişte ülkelerin yarısının saatlerini değiştirdiğini fakat bu oranın artık üçte bir seviyesine düştüğünü açığa çıkarıyor. ABD’nin büyük bir kısmı, Avrupa ülkeleri, Kanada, Avustralya, Latin Amerika ve Karayiplerin önemli bölümü yaz saati uygulamasına devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2024’te yaz saatini sona erdireceğini belirtirken, Mart 2025’te bu konuyla ilgili kesin bir karar vermediğini ifade ediyor. Yaz saati uygulamasına karşı çıkanların öne sürdüğü birkaç gerekçe bulunuyor. Güvenlik, sağlık ve iklim konuları bunlardan bazıları.

SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

New Mexico State Üniversitesi’nden kamu sağlığı profesörü Jagdish Khubchandani, saat değişimlerinin uyku problemlerinden kalp krizlerine dek birçok sağlık sorununun artışını tetiklediği gösteren araştırmalara işaret ediyor. Khubchandani, “Saat değişimleriyle kazalar, akıl sağlığı ve genel olarak sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar var.” diyor. Ancak bu araştırmalar genellikle kısa vadeli etkiler üzerinde duruyor. Sirkadiyen ritmin bozulması ise hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Khubchandani, karanlıkta güne başlayan insanların stres ve hormon dengesinin olumsuz etkilenebileceğini vurguluyor.

Amerika Uyku Tıbbı Akademisi’nden (AASP) araştırmacılar da 2020’de yayınladıkları bir makalede saat değişiminin olumsuz yönlerini savunuyor. Bu zararlar arasında obezite, dolaşım sistemi bozuklukları ve depresyon yer alıyor. Araştırmalar, saat değişimlerinin yalnızca sağlık değil, trafik kazaları ve iş mücadelesi gibi alanlarda da olumsuz etkiler yarattığını gösteriyor. İspanya’daki 2018 araştırması, saatlerin ileri alındığı gün ölümlü trafik kazalarının yüzde 30, geri alındığı gün ise yüzde 16 arttığını ortaya koyuyor.

ENERJİ TASARRUFU İLE İLİŞKİSİ

Yaz saati uygulaması genellikle enerji tasarrufuyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar kesin sonuçlar sunmuyor. ABD’de yapılan bir raporda yüzde 0,5’lik bir enerji tasarrufu tespit edilirken, başka bir kaynakta yüzde 4’lük bir enerji artışı olduğu belirtildi. Arizona eyaleti, yaz saatini tasarruf amacıyla sonlandırmıştı; 1967’de başlayan uygulamadan yalnızca klima kullanımındaki artış nedeniyle vazgeçildi.

2018 yılında Avrupa Komisyonu yaz saati uygulamasını sona erdirmeyi önerdi. Bununla birlikte, AB Konseyi bu öneriye karşı durdu. AB Parlamentosu’nda yapılan oylama, yaz saatinin kaldırılması yönünde bir karar çıkmasını sağlasa da uygulamanın hayata geçmesi için Konsey ve Parlamento arasında bir uzlaşma gerekmekte ve henüz bu uzlaşma sağlanmadı. Trump’ın kabinesindeki Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mart 2023’te Florida Senatörü olduğu dönemde yaz saatini kalıcı hale getirmeyi önerdi. Bu durum, ülkenin saat dilimini bir saat ileri almak anlamına geliyor. Khubchandani gibi sağlık uzmanları ise sabah geç doğan ve akşam geç batan güneşin olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor; “Güne başlamak için ışığa ihtiyacımız var. Bu bizi daha uyanık ve daha mutlu kılıyor.”