Yaz Sıcaklığı Riskleri Artıyor, Dikkat!

YAZ AYLARINDA KANSER HASTALARINA DİKKAT

Yaz mevsiminde artan sıcaklıkların, kanser tedavisi gören bireyler için önemli sağlık tehlikeleri oluşturduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, “Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar bu dönemde enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geliyor. Hastaların, güneş ışınlarından korunmaları, sıvı alımını artırmaları ve hijyenik beslenmeye dikkat etmeleri gerekiyor” dedi. Kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların, güneş ışınlarına, susuzluğa ve hijyenik olmayan gıdalara karşı daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yasin, bu süreçte alınması gereken basit ama etkili önlemlerin, büyük sağlık problemlerinin önlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

GÜNEŞTEN KORUNMA ÖNEMLİ

Yaz aylarında güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korunmanın gerekliliğine değinen Doç. Dr. Yasin, “Saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamalarını, eğer çıkmak zorundalarsa yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmalarını öneriyoruz. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarımızın ciltleri daha hassas hale gelebiliyor ve bu da yanık veya lekelere neden olabiliyor” dedi. Sıcak havalarda sıvı kaybının arttığını ve bunun ciddi riskler taşıdığını anlatan Doç. Dr. Yasin, “Günde ortalama 2 ila 2,5 litre su tüketilmesini öneriyoruz. Bunun yanında ev yapımı limonata veya ayran gibi doğal içecekler de tüketilebilir. Ancak kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durmak gerekiyor” açıklamasını yaptı.

GIDA HİJYENİNE ÖNEM VERİN

Besinlerin sıcak havalarda daha hızlı bozulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yasin, “Sokakta satılan yiyecekler tüketilmeden önce hijyeninden emin olunmalı. Enfeksiyon riski taşıyan bu ürünler yerine mevsim sebze ve meyveleri tercih edilmeli. Ancak bu ürünlerin de iyi yıkanmış olmasına mutlaka dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı. Kanser tedavisi almakta olan hastaların yaz aylarında denize girmeleri konusundaki sorulara ise Doç. Dr. Yasin, “Ciltte açık yara yoksa ve özel bir durum söz konusu değilse, temiz ve kalabalık olmayan plajlarda denize girmelerinde sakınca yok. Ancak deniz sonrası ıslak mayo ile uzun süre kalınmamalı” yanıttı. Ayrıca, havuzların enfeksiyon riski taşıdığını belirterek, mümkünse deniz tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

TATİL PLANLAMASI DOKTORLA YAPILMALI

Yaz aylarında fiziksel aktivitelerin sabah veya akşam saatlerinde yapılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yasin, “İlaçların saklama koşullarına dikkat edilmeli, seyahat sırasında soğutucu çanta kullanılmalı. Tatil fiziksel ve ruhsal iyileşme açısından önemli ancak tedavi planı aksatılmamalı. Bu nedenle doktorlarıyla iletişimde kalarak tatil planlamaları büyük önem taşıyor” diyerek sözlerini tamamladı.