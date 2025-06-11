Yaz Sıcaklığında Suya Dikkat Edin

SICAK HAVALARDA BOĞULMA RİSKİ ARTIYOR

Yaz aylarında sıcak günlerde barajlar, göletler ve sulama kanallarında boğulma oranının arttığına dikkat çeken yetkililer, birçok kişinin yüksek ölüm riskine rağmen bu alanlara girmekten vazgeçmediğini ifade ediyor. Ülke genelinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve havuzlara yönelirken, bunun yanı sıra pek çok kişi hala baraj, gölet ve sulama kanallarına giriyor.

ÖZELLİKLERİ FARKLI SULAR

Yaz aylarında özellikle çocukların tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken yetkililer, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyarılarda bulundular. Yapılan açıklamada, “Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden onlarca çocuğumuz ‘ben yüzme biliyorum’ diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir” denildi.

UYARI LEVHALARI YETERSİZ KALIYOR

Birçok sulama kanalı ve göletin çevresinin korkuluklarla kapatılmış olmasına rağmen bazı noktalara uyarı levhalarının asıldığına dikkat çeken yetkililer, “Hazırlanan kamu spotları ile sık sık vatandaşımızı uyarıyor. Vatandaşımız da yaşanan acı olaylardan ders almalı; bilinçli olmalıdır. Özellikle aileleri uyarıyoruz. Çocuklarımıza sahip çıkalım, baraj, gölet ve sulama kanallarında ölüm oyunu oynamalarına artık izin vermeyelim” ifadelerinde bulundular.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

DSİ’den yapılan bir uyarı spotunda ise, “Su hayattır, can almasın. Sulama kanalı, baraj ve göletler yüzmek ve serinlemek için bir oyun alanı değildir. Maksadı dışında kullanımı tehlikeli ve yasaktır. Bu tip girişimlere şahit olan vatandaşlarımızın ihlalde bulunan kişileri uyarması, sonuç alınamaması durumunda konunun güvenlik güçlerine iletilmesi hayati önem taşımaktadır.” denildi.