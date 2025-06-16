Yaz Sıcaklıkları Kanser Hastalarını Etkiliyor

AŞIRI SICAKLIKLARDA SAĞLIK RİSKLERİ VE ÖNLEMLER

Yaz aylarında artan sıcaklıkların, özellikle kanser tedavisi gören hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, “Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar bu dönemde enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geliyor. Hastaların, güneş ışınlarından korunmaları, sıvı alımını artırmaları ve hijyenik beslenmeye dikkat etmeleri gerekiyor” ifade ediyor. Kemoterapi ve radyoterapi sürecindeki hastaların, güneşe, susuzluğa ve hijyenik olmayan gıdalara karşı daha hassas olduğunu vurgulayan Dr. Yasin, bu dönemde alınacak basit ama etkili önlemlerin, büyük sağlık sorunlarını engellemede önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

GÜNEŞTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Yaz aylarında güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korunmanın önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yasin, “Saat 10.00 ile 16.00 arasında güneşe çıkmamalarını, eğer çıkmak zorundalarsa yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmalarını öneriyoruz. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarımızın ciltleri daha hassas hale gelebiliyor ve bu da yanık ya da lekelere neden olabiliyor” diyor. Sıcak havalarda sıvı kaybının arttığını ve bunun ciddi riskler taşıdığını belirten Yasin, “Günde ortalama 2 ila 2,5 litre su tüketilmesini öneriyoruz. Bunun yanında ev yapımı limonata veya ayran gibi doğal içecekler de tüketilebilir. Ancak kafeinli ve gazlı içeceklerden uzak durmak gerekiyor” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

GIDA HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ

Besinlerin sıcak havalarda daha hızlı bozulduğuna da değinen Dr. Yasin, “Sokakta satılan yiyecekler tüketilmeden önce hijyeninden emin olunmalı. Enfeksiyon riski taşıyan bu ürünler yerine mevsim sebze ve meyveleri tercih edilmeli. Ancak bu ürünlerin de iyi yıkanmış olmasına mutlaka dikkat edilmeli” diye konuşuyor. Kanser tedavisi gören hastaların yazın denize girip giremeyeceğine dair sorulara da yanıt veren Yasin, “Ciltte açık yara yoksa ve özel bir durum söz konusu değilse temiz ve kalabalık olmayan plajlarda denize girmelerinde sakınca yok. Ancak deniz sonrası ıslak mayo ile uzun süre kalınmamalı. Havuzlar ise enfeksiyon açısından daha riskli, bu nedenle mümkünse deniz tercih edilmeli” açıklamasını yapıyor.

TATİL PLANLARI VE HEKİM İLE İLETİŞİM

Yaz aylarında fiziksel aktivitelerin sabah ve akşam saatlerinde yapılmasını öneren Doç. Dr. Yasin, “İlaçların saklama koşullarına dikkat edilmeli, seyahat sırasında soğutucu çanta kullanılmalı. Tatil fiziksel ve ruhsal iyileşme açısından önemli ama tedavi planı aksatılmamalı. Bu nedenle doktorlarıyla iletişimde kalarak tatil organize etmeleri büyük önem taşıyor” diyerek tavsiyelerde bulunuyor.