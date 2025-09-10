Yaz Sıcaklıklarıyla Ayakkabı Seçimi Değişiyor

SICAK HAVA VE KIYAFET TERCİHLERİ

Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte sürücülerin kıyafet seçimleri de değişim gösteriyor. Ancak, özellikle ayakkabı seçimi trafikte oldukça büyük riskler oluşturabiliyor. Uzmanlar, terlik ve topuklu ayakkabı gibi sürüşe uygun olmayan tercihler hakkında sürücüleri uyarmakta. Hem can güvenliği tehlikede hem de trafikte bir ceza ile karşılaşma riski var.

Sıcak havalarda serinlik ya da rahatlık arayışıyla tercih edilen terlik ve sandaletler, araç kullanırken ciddi kontrol sorunları yaratabiliyor. Bu tür ayakkabılar, fren ve gaz pedallarında yeterli tutuş sağlamadığından, ani durumlarda ayağın kaymasına sebep olabiliyor. Topuklu ayakkabılar da sürücünün ayağını doğru bir şekilde konumlandırmasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak, ani fren ya da hızlı manevra gerektiren anlarda sürücülerin araç üzerindeki hâkimiyetleri ciddi anlamda azalıyor.

MEVZUAT VE CEZALAR

Yasal mevzuatta “terlikle araç kullanmak yasaktır” şeklinde açık bir ifade bulunmuyor. Ancak emniyet yetkilileri, sürüş güvenliğini tehdit eden her davranışın ceza kapsamına alınabileceğini vurgulamakta. Yani pedallara müdahaleyi zorlaştıran ayakkabılar, “aracı güvenli bir şekilde kullanmamak” gerekçesiyle trafik cezası almanıza yol açabiliyor.

UZMANLARDAN ÇAĞRI

Trafik güvenliği konusunda çalışan uzmanlar, sürücülere önemli bir çağrıda bulunuyor. Direksiyon başına geçmeden önce mutlaka sürüşe uygun ayakkabılar seçilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ayağı saran, kaymaz tabanlı ve esnek yapıya sahip ayakkabılar, hem güvenliği artırıyor hem de olası riskleri en aza indiriyor. Şıklık veya rahatlık uğruna yapılan seçmeler, trafikte ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Sürücüler sadece kendilerini değil, diğer yayaları ve araçları da riske atıyor. Bu nedenle, araç kullanırken ayakkabı tercihi oldukça basit bir detay değil, hayati bir güvenlik meselesi olarak ele alınmalı.