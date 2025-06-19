Yaz Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor

YAZ SPOR OKULLARI KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları için Niğde’de kayıt süreci sürüyor. 5-18 yaş arası çocuk ve gençler bu yaz kurslarına katılabiliyor. Yaz tatilini eğlenceli ve sportif aktivitelerle değerlendirmek isteyen gençlere bu fırsat sunuluyor.

KAYIT İŞLEMLERİ VE SON TARİH

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, kayıtların Şehit Ömer Halisdemir Meydanı karşısındaki başvuru noktasında, hafta içi her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilebileceği belirtildi. Kayıt için son başvuru tarihinin 27 Haziran 2025 Cuma günü olduğu kaydedildi. Ayrıca, 75. Yıl Spor Salonu (Yeni Stadyum yanı) ve Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde de kayıt işlemlerinin yapılabileceği ifade edildi. Online kayıtlar için İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından bilgi alınabileceği bildirildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin fiziksel ile sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve onları spora teşvik etmek amacıyla açılan Yaz Spor Okulları’na tüm halkı davet ediyor.