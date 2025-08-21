Yaz Tatile Giden Gurbetçiler Dönüyor

GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Yaz tatilini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın hüznü içinde Avrupa’ya dönüş yolculuğuna başladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda oluşan uzun araç kuyruğu, gurbetçilerin duygularını gözler önüne serdi. Dönüş yolunda sevdiklerinden ayrılan gurbetçiler, memleket özlemlerini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN KIYMETİNİ BİLMEK GEREKEN BİR KONUDUR

Almanya Hamburg’da 48 yıldır yaşayan gurbetçilerden Fevzi Karatay, her gelişlerinde memleket özlemlerini giderirken, ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını belirtti. “Gurbetçiler çalışmak için Almanya’ya gidiyor, kimse ekmeği bedavaya vermiyor. Buraya geldiğimizde de harcamalarımızla ekonomiye katkı sunuyoruz. Bakkaldan manava, tekstilden giyime kadar herkes faydalanıyor. Tatil için gelişimiz de ucuz değil. Otelde kalsak binlerce euro harcıyoruz. Memleketi görmek için her yıl geliyoruz. Burada eğitim gören gençler, hem ülkesine hem kendisine faydalı olur. Ancak yurt dışında yaşamak kolay değil, herkes hesap yapmadan gitmemeli. Benim kalbimde hep hüzün var ama yine de geldim, güzel geçti. İnşallah seneye de gelmek nasip olur” şeklinde konuştu.

DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKMAK GEREKEN BİR DURUMDUR

Almanya’da yaşayan gurbetçilerden Hasan Hüseyin Döne, kısa süren izninin ayrılık hüznünü artırdığını ifade ederek, “Bir ay izne geldik, çabuk bitti. Gurbet çok zor, memleketimizi çok özlüyoruz. Türkiye’de yaşanan sıkıntılar yurt dışından daha farklı görünüyor. Evet, enflasyon var ama Avrupa’da da hayat kolay değil. Orada da aynı şartlarda çalışıyorsun. Ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım, devletimize sahip çıkmamız lazım. Eğer bunu kaybedersek eski günlere döneriz. Dış güçlerin oyunlarına gelmemek için devletimizin yanında olmalıyız. Türkiye bizim vatanımız, sahip çıkmak zorundayız” dedi.

SILA ÖZLEMİ DEVAM EDİYOR

Almanya’da yaşayan bir başka gurbetçi olan Muzaffer Yıldız, sıla özleminin henüz bitmediğini belirtti: “Memlekete geliyoruz ama dönüş zamanı geldiğinde mutlu olamıyoruz. Burada kalabilmeyi çok isterdik.” Ayrılan diğer gurbetçiler de duygu dolu sözlerle ana vatana veda etti.