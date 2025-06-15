Yaz Tatilinde Bağımlılık Riski Artıyor.

YAZ TATİLİ BOŞLUK VE BAĞIMLILIK RİSKİ

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çocuklar ve gençlerin yaz tatilinde boş kalmasının bağımlılık konusunda ciddi bir risk oluşturduğunu dile getiriyor. Dinç, Zonguldak’ta yaptığı açıklamada, bağımlılık riski taşıyan en önemli grubun çocuklar ve gençler olduğunu kaydetti. Erken yaşlarda başlayan bağımlılıkların hızlı bir şekilde ilerlemesi ve tedavinin zorlaşması gibi durumların yanı sıra, bireysel ve toplumsal anlamda kaybolan yetenekler ve en değerli zamanların ziyan edilmesi gibi büyük sıkıntılara yol açabildiğini vurguladı. Dinç, “Boş kalmanın çok ciddi risk faktörü olduğunu görüyoruz. Çocuğun, gencin hayata bağlanma anlamında ciddi meşgalesi yoksa bağımlılığa bulaşması olumsuz arkadaş çevresiyle çok daha mümkün oluyor.” dedi. Yaz tatillerinin bu açıdan belirgin bir risk oluşturduğunu da belirtti.

BOŞLUKTAN KAYNAKLANAN DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR

Dinç, çocukların ve gençlerin kötü bir arkadaş çevresi yoksa bile evde uzun saatler yalnız kalmanın, meşgale bulamamanın davranışsal bağımlılıklara yol açabileceğinin altını çizdi. Aşırı oyun oynama veya kumar bağımlılığı gibi sıkıntılarla karşılaşılabileceğini ifade eden Dinç, bu noktada anne ve babalara, sivil toplum kuruluşlarına ve yetkililere ciddi görevler düştüğünü belirtti. Dinç, “Yaz tatillerinde çocukların, gençlerin hayatını zenginleştirmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Anne ve babaların, çocukların hayatını zenginleştirmeleri durumunda ciddi bir kayıptan kaçınılabileceğini vurguladı.

BAĞIMLILIĞIN FARKINDALIĞI VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Tatilde eğlence ile bağımlılığın yan yana gelmeye çalışıldığını ifade eden Dinç, bağımlılığın gençler için doğru bir yaşam tarzı olmadığını belirtti. Bağımsızlık düşüncesinin gençlere en çok yakışan şey olduğunu ve eğlencenin bağımsızlıkla mümkün olduğunu kaydetti. “Yaz tatilinde insan, bağımlı olmadan fevkalade güzel eğlenebilir.” diyen Dinç, bağımlılık endüstrisinin gençleri çepeçevre sardığına ve bu duruma karşı durulması gerektiğine dikkat çekti.

ANNE BABALARIN ROLÜ

Dinç, anne ve babaların bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğinin altını çizerek, “Bu konuda çocuklara, gençlere rehberlik yapsınlar, hayatlarını kontrol etsinler.” dedi. Anne ve babaların çocuklarını bağımlılıktan korumak ve kurtarmak adına daha fazla rol almalarının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, gençlerin yaz tatilinde çeşitli faaliyetler yapmaları için Yeşilay mekanlarının kapılarının açık olduğunu ifade etti. Gençlerin şubelerdeki atölyelerden faydalanabileceklerini ve çeşitli faaliyetlere katılabileceklerini belirtti.