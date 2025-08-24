Yaz Yıldırım: “Mourinho Fikrimi Kullandım.”

FENERBAHÇE TARAFTARI YAZ YILDIRIM’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yaz Yıldırım, Fenerbahçe’ye olan bağlılığını ve kulübün geleceğine dair düşüncelerini paylaşmak amacıyla Sports Digitale’de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in programına katıldı. Programda, Fenerbahçe’nin son başkanlık seçiminde yaşanan önemli olaylar üzerinde durdu ve her iki adayın Jose Mourinho’yu nasıl bir koz olarak kullandığını aktardı.

JOSE MOURINHO FİKRİNİN PERDE ARKASI

Yıldırım, Mourinho fikrinin kendisine ait olduğunu belirtti. “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” diyerek durumu açıklığa kavuşturdu. Bu ifadeleriyle, Fenerbahçe’nin potansiyel bir teknik direktör olarak Mourinho’yu nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair bir bakış açısı sundu.