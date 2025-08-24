Yaz Yıldırım, Mourinho’yu önerdi babasına!

Spor

FENERBAHÇE TARAFTARI YAZ YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’ye tutkuyla bağlı olan Yaz Yıldırım, Sports Digitale platformunda Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven’in sunduğu programa katıldı. Programda Fenerbahçe’nin başkanlık seçimleri hakkında konuşarak, adayların Jose Mourinho’yu nasıl bir koz olarak kullandıklarını detaylandırdı.

JOSE MOURINHO FİKRİ YAZ YILDIRIM’A AİT

Yıldırım, Mourinho’nun talebinin tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı. “Babam Roma’ya gitti, onunla anlaşmaya. Mourinho benim fikrimdi. Babamı arayıp ‘Baba, aday olursan Mourinho’yu al’ dedim. O da ‘Kızım, nasıl alacağım?’ dedi. ‘Baba güven bana, al Mourinho’yu’ dedim. ‘Tamam, bakarız’ dedi” şeklinde konuştu. Yaz Yıldırım, bu görüşmenin kurulmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

