Yaz Yıldırım Ogeday Girişken İle Buluştu

FAKAT GÖZLERDEN UZAK BÜYÜYOR

Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım’ın 2013 yılında doğan kızı Yaz Yıldırım, kendine has bir yaşam sürüyor. Her ne kadar kamuoyundan uzakta kalmayı tercih etse de, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekiyor.

OKEDAY GİRİŞKEN İLE BULUŞTU

Yaz Yıldırım, 2016 Survivor sezonunun şampiyonu Ogeday Girişken ile bir araya geldi. Bu buluşmada çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Yaz, paylaşımın altına “Büyük Fenerbahçeli kürekçi ve Survivor şampiyonu” şeklinde bir not yazdı.