Yazarlar, Babalar Günü’nde Bir Araya Geldi

ANLAMLI BİR PAYLAŞIMLA BİR ARAYA GELDİLER

Babalar Günü vesilesiyle edebiyat dünyasında anlam taşıyan bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirildi. Türk edebiyatının değerli yazarları Said Ercan, Zekeriya Efiloğlu, Bilal Sami Gökdemir, Engin Uzun, Mehmet Ercan ve Dr. Abdülaziz Yılmaz, bu özel gün için kameranın önüne geçti. Yazarlar, hazırladıkları kısa videoda kendi babalık hikâyelerini anlatmanın yanı sıra, evlatlarını kaybetmiş ya da babasız büyümek durumunda kalan çocuklara da dikkat çekti.

EMPATİ VE FARKINDALIK GÜNÜ OLARAK YER ALIYOR

Video, toplumsal duyarlılığı artırma amacı güdüyor ve Babalar Günü’nün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda empati ve farkındalık günü olabileceğini vurguluyor. Duygusal ve sade kurgusuyla dikkat çeken bu çalışma, sosyal medya platformlarında hızlı bir şekilde ilgi gördü. İzleyicilerden yoğun etkileşim alan video, yazarlıklarının yanında toplumla güçlü bağ kurabilen isimlerin ortak vicdani sesi olarak değerlendirildi.

BABALIĞIN DERİN ANLAMINI VURGULUYOR

Projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Babalar sadece çocuklarını değil, toplumu da şekillendirir. Bu video, babalığın sadece biyolojik bir rol olmadığını; merhamet, sorumluluk ve örneklikle yoğrulmuş bir kimlik olduğunu hatırlatmak için hazırlandı.” ifadelerine yer verildi. Bu çalışma, Babalar Günü’nü kutlamanın ötesine geçerek, derin bir anlam katıyor.