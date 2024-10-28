Yazgül İkiz’in Dişi İçin İğne Sorunu

YAŞANAN RAHATSIZLIK VE TEDAVİ SÜRECİ

Eskişehir’de yaşayan 45 yaşındaki üç çocuk annesi Yazgül İkiz, Ramazan Bayramı’nda dişindeki rahatsızlık nedeniyle Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne gitti. Buradaki tedavisinin ardından, verilen antibiyotik iğnelerini almak üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne yöneldi.

HASTANEDEKİ KOMPLİKASYONLAR

Yazgül İkiz’in iddiasına göre, burada bir hemşire tarafından yapılan iğneden sonra sol bacağında yoğun bir ağrı hissetmeye başladı. Bu rahatsızlık sonucunda, 7 ay boyunca topallayarak yürümekte zorlandı ve bacağını neredeyse kullanamaz hale geldi. Bu süreçte Eskişehir’deki yedi farklı hastaneye başvurmasına rağmen sorununa bir çözüm bulamadı.

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN DESTEK

Yapılan haber sonrasında, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yazgül İkiz ile iletişime geçti. İkiz, Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinesiyle, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli algoloji uzmanı tarafından muayene edilip tedavisine başlanacak.